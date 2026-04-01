韓国サッカーがオーストリアに無気力に敗れた日、日本サッカーは「サッカー発祥国」イングランドに敵地で勝利する番狂わせを演出した。今年6月の北中米ワールドカップ（W杯）を控えて行った欧州遠征評価試合で両国の明暗がはっきりと分かれた。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表（FIFAランキング22位）は1日（日本時間）、オーストリア・ウィーンのエルンスト・ハッペル・スタジアムでオーストリア代表（24位）と評価