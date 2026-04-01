暫定予算案提出は安倍元首相が前年末の解散総選挙を打って編成作業に遅れが生じた’15年以来、11年ぶりのこと。高市首相は本予算の年度内成立は困難と考え、3月27日に暫定予算案を閣議決定。年金などの必要最小限の費用を盛り込むのが一般的だが、高校授業料や小学校給食費無償化などの費用も計上へ。ジャーナリストの石戸諭氏は11年ぶりの暫定予算提出の責任を政権側だけに帰すのは適切ではなく、むしろ野党の国会対応にも大きな