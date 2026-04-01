上げ幅が一時1800円を超えた日経平均株価を示すモニター＝1日午前、東京都港区の外為どっとコム1日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は午前9時15分現在、前日終値比1814円21銭高の5万2877円93銭を付けた。