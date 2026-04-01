岡山県津山市は３１日、同市加茂町宇野の市加茂町斎場で、エアコンの室外機や祭壇の仏具など計約５０万円相当が盗まれたと発表した。市によると、２６日午後から２８日朝までの犯行とみられ、エアコンの室外機７台と室内機２台はケーブルが切断され、ろうそく立てや花瓶など祭壇の仏具が盗まれた。市は３０日に津山署に被害届を提出。火葬炉などへの影響も調べるため、当面は利用を休止し、他の市営斎場を案内するという。