会談前にフランスのレスキュール経済・財務相（左）と握手する赤沢経産相＝1日午前、経産省赤沢亮正経済産業相は1日、フランスのレスキュール経済・財務相と経産省で会談した。レアアース（希土類）の供給やスタートアップ（新興企業）の育成について、相互支援を確認する文書に署名した。日仏経済協力の強化を図る。赤沢氏は会談の冒頭、「重要鉱物は同志国の連携による供給源の多角化が重要になる」と述べ、協力関係の強化を