ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が31日（日本時間4月1日）、本拠でのガーディアンズ戦の試合前会見に出席。「1番・投手兼DH」で今季初の投打二刀流出場をする大谷翔平投手（31）への質問がメディアから相次ぎ、打順など起用法に言及した。大谷は昨季、2度目の右肘手術から復帰を果たしたが、レギュラーシーズンは二刀流で出場した試合や翌日の一戦は打撃成績が下降。不安視する声が多かったが、ポストシーズンではブル