「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）日本ハムの細野晴希投手がノーヒットノーランを達成した。２０２４年６月に記録した広島・大瀬良以来で、史上９１人目、通算１０３度目。エスコンフィールドでは初の快挙となったが、偉業達成の瞬間、ベンチからマウンドへ一番乗りしたのはまさかの助っ人だった。こん身の１５０キロが外角に決まると、細野はグッと左こぶしを握った。試合に出場していた野手陣が次々