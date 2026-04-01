3月16日、同志社国際高校の修学旅行生を乗せた小型船が沖縄県名護市辺野古沖で転覆し、女子生徒と船長で牧師の金井創さんが亡くなった。この乗船プログラムは平和学習の一環として、3年前より実施されていたという。一方、事故当日は波浪注意報が出ており、安全管理のずさんさが指摘されている。信州大学特任教授の山口真由氏は事故後の報道について「大きな構造を指摘する前に、小さな事実を積み重ねるべき場合もある」と警鐘を鳴