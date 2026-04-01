松竹エンタテインメントは3月31日、兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」の前田航基（27）と旺志郎（25）が「2026年3月31日をもちまして、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了いたします」と退所することを発表した。前田航は一夜明けた1日、インスタグラムを更新し「この度、約25年間お世話になりました、株式会社松竹エンタテインメントを2026年3月31日をもちまして、退所しました事をご報告させて頂きます」と報告。