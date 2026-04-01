学研教育総合研究所が公表した「小学生白書」（2025年11月調査実施）で、将来つきたい職業の1位が「ネット配信者」（ユーチューバー、インスタグラマーなど）だったことがわかった。対象は小学1〜6年生の男子・女子と、その保護者1200組。特に男子からの人気が目立った。作家の乙武洋匡氏は、小学生の「ネット配信者になりたい」という夢を、大人が「なれるわけがない」と切り捨てるべきではないと考える（以下、乙武氏による寄稿