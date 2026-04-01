TBS系「news23」のキャスターでフリーアナウンサーの小川彩佳（41）が、25年度では最後の放送となった3月31日夜の番組に、生出演した。小川は30日の放送を欠席。コンビを組む藤森祥平キャスターが「今日は、お休みの小川さんに代わって上村さんです」と紹介し、同局の上村彩子アナウンサーが代理を務めたが、1日での復帰となった。小川はオープニングで、藤森キャスターとともに登場。普段どおりの凜（りん）とした表情をみせた。