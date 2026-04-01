楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で「春夏フェア」を3月31日午前10時から4月20日まで開催する。国内宿泊では最大21％、国内ツアーは最大2万円、遊び・体験では最大10％、レンタカーでは最大40％、高速バスでは最大300円、海外ツアーでは最大5万円割引クーポンを配布する。また、エントリーと対象サービスの利用で、抽選で2,000名に最大5,000ポイントをプレゼントする。楽天モバイル契約者は当選確率が2倍となる。