まさかのトラブルだ。現地３月31日に行なわれた大陸間プレーオフ?の決勝戦。DRコンゴ対ジャマイカの一戦で、延長前半の100分にDRコンゴがアクセル・トゥアンゼベの得点で先制に成功する。 迎えた延長後半の111分、試合がストップする。ファクンド・テロ主審が左足を痛めたようで、苦渋の表情を浮かべる。しばらく状態を確認していたが“復帰”は難しく、交代を余儀なくされた。約５分間の中断後、再開されたゲームでD