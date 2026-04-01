現地３月31日、イングランド代表は国際親善試合で森保一監督が率いる日本代表とウェンブリー・スタジアムで対戦。23分に三笘薫のゴールで先制を許すと、その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。これまで通算２勝１分０敗と一度も負けたことがなかった日本に痛恨の初黒星。英紙『METRO』によれば、かつてアーセナルなどでプレーした元イングランド代表DFリー・ディクソン氏は、失点に関与したコール・パーマーを批判している。