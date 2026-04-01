4人組ロックバンド・四星球の北島康雄さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。“衣装”を並べた写真を公開したところ「職質受けたら終わりやで」「写真がヤバすぎる笑」といった声が寄せられています。【写真】「職質受けたら終わりやで」「写真がヤバすぎる笑」「どう見ても押収品でしかなくて草」北島さんは「週末に使った衣装を洗濯したんやけど、ライブが多かったから枚数も多くて、ニュースで見かける犯人から押収したや