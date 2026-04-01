東京都小笠原村の南鳥島（気象庁提供）原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、国から南鳥島での文献調査の申し入れを受けた東京都小笠原村は1日、渋谷正昭村長が13日に今後の対応を住民に説明すると発表した。村によると、役場があり村民の8割が住む父島と、2割が住む母島で13日にそれぞれ1回ずつ説明の場を設ける。両島では3月に計4回住民説明会が開かれた。村は「村民や村外からの意見を踏ま