アメリカのトランプ大統領は今後、2、3週間以内にイランへの軍事作戦を終了させるとの見通しを示しました。【映像】ホワイトハウスでのトランプ大統領の様子トランプ大統領は31日記者団に対し、今後2週間から3週間でイランを徹底的に攻撃した後、アメリカ軍は「まもなく撤退するだろう」と述べました。トランプ大統領はイランに核兵器を持たせないという軍事作戦の目標を達成することができたと主張し、イランがアメリカとの