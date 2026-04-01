大学の「スポーツ推薦」のあり方に疑問を抱く人は少なくない。なぜこうした制度は拡大したのか。順天堂大学准教授の小野雄大さんは「その背景には少子化による大学の生存競争がある。だが行き過ぎれば、入試の公平性や大学教育の質そのものを揺るがしかねない」という――。（第2回）※本稿は、小野雄大『体育会系』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ferrantraite※写真はイメージです - 写真＝iStock.c