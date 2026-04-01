日本の税制に関して、しばしば「壁」という言葉が使われます。 代表例のひとつが、所得税の課税・非課税のボーダーラインとして知られてきた「103万円の壁」ですが、令和7年度税制改正により、「160万円の壁」へと見直されました。そのため、今回のケースのように、パートの勤務日数を増やして収入を増やしたいと考える人もいるでしょう。 一方で、収入が増えることで、自身の税負担や夫に適用