令和8年4月より自転車も青切符制度が始まります。車に乗っている人は青切符を知っているかもしれませんが、自転車をメインの移動手段としている場合、青切符制度についてよく分からないという人もいるでしょう。 今回は、青切符制度の概要や注意したい一時停止、徐行の交通ルールなどについてご紹介します。 青切符制度とは 自転車の青切符制度とは、自転車が交通違反をした際に、自動車と同様にその場で納付