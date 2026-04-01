「練習の流れを掴めて、あとは実戦で投げることだけだと思うので、そこに向けてしっかり今練習しています」ロッテのドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）は、プロ入りしてからのここまでのプロ生活についてこのように話した。石垣元は健大高崎高時代、24年春の選抜から4季連続で甲子園に出場し、U−18の日本代表にも選出され、銀メダル獲得に大きく貢献。最速158キロストレートを武器に、ドラフト前にはアマチュアNo.1と呼ば