カインズは、名古屋市と「生物多様性・ネイチャーポジティブに資する事業の連携に関する協定」を締結した。名古屋市と「生物多様性・ネイチャーポジティブに資する事業の連携に関する協定」を締結同協定は、名古屋市と同社がそれぞれの資源や機能を活用し、生物多様性・ネイチャーポジティブに資する事業を促進することで、市民サービスの向上、生物多様性・ネイチャーポジティブの普及および自然共生社会の実現を目指すもの。ネイ