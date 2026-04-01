「嗅覚」ほど人間の本能に直結している五感はないといいますが、やはり女性の「匂い」に強い刺激を受ける男性は多いようです。では、どんな匂いが世の男性をときめかせているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いた意見を参考に、「思わずうっとりしてしまう『女の子の匂い』」をご紹介します。【１】すれ違いざまに香る「シャンプーの匂い」「やっぱりシャンプーの匂いが王道でしょう。甘酸っぱい青春の香り