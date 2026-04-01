元日向坂４６・高本彩花が１日、NEXT LEAPに所属することを発表した。「ご報告です」とインスタグラムを更新し「このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することとなりました」と報告した。「これまで活動を続ける中で、自分のこれからについて考える時間が増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う機会がありました」と心境を記し、「私自身の思いやペースも大切にしながら、安心して一