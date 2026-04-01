きょう4月1日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から値上がりし、上げ幅は一時1800円を超えています。株価はイラン情勢悪化への懸念から、きのうまで4営業日続けて値下がりしていましたが、きょうは取引開始直後から値を上げています。トランプ大統領がアメリカメディアの取材に対して、イランについて「完全に壊滅させている。そう長くイランに留まる事はない」と述べて、戦闘がまもなく終結すると主張した事などを受け