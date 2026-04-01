8人組女性アイドルグループ「Rincent＃(リンセント)」が3月31日、東京・神田明神ホールで単独ライブを行った。「snow memory」「君じゃなきゃダメなの」など、アンコール4曲を含む全18曲を熱唱。「今はSNSの時代ですが、私たちはファンのみんながいれば、どこへでも行ける。3月末日の忙しい中、私たちを選んでくれてありがとう」とファンに呼びかけた。また、5周年記念の初ライブツアーも発表。7月11日に埼玉・西川口Hearts、同18