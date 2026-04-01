都内のIT企業で働く49歳の会社員・鈴木さん。妻と高校生の娘との3人暮らしで、共働きの安定した生活を送っていました。しかし、ここ数ヵ月、彼の「出勤先」は会社ではなく、カフェや図書館に変わっていたといいます。その理由とは――。平日の朝、カフェに直行した49歳会社員が「まさかの対面」「あなた、なにやってるの？」平日の朝、都内のカフェ。ノートパソコンを開いた鈴木直樹さん（仮名・49歳）は、その声に顔を上げて固ま