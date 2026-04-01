31日夕方、由利本荘市石脇の市道で軽乗用車が2歳の女児に衝突し、女児が大けがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと31日午後6時40分ごろ、由利本荘市石脇字尾花沢の市道を川口方向から石脇字田尻野方向へ走っていた軽乗用車が、左から横断してきた2歳の女児に衝突しました。この事故で、女児が足の骨を折る大けがをしました。軽乗用車を運転していた31歳の女性にけがはありませんでした。警察が事故の原因を調べています