女優の本田翼（33）が31日、自身のインスタグラムを更新。お花見ショットを公開した。「お花見できました（うれしい）スリコで机やら遊ぶ道具を買ってご飯はみんなで持ち寄って」とつづり、お花見ショットを披露した。「@miumiu さんからギフトして頂いたヴィヴァンバッグも持って、たくさん詰め込んで外でレジャーシート敷いてご飯たべるとなんか、よりおいしいですよね…」とつづった。この投稿に、ファンからは「め