1日朝の東京株式市場で、日経平均株価の上げ幅は一時1700円を超え、5万2000円台を回復しました。アメリカとイラン双方が戦闘の終結を模索しているのではないかという期待感から、アメリカの株価主要3指数が揃って大幅に上昇したことから、東京株式市場でも幅広い銘柄に買い注文が広がっています。アセットマネジメントOneの荻原健エグゼクティブストラテジストは、「市場では長期化しないとの期待が広がりつつある」とし、「4月の