プロレス団体・DRAGON GATEは31日、同日にSNSで退団報告をしたドラゴン・ダイヤについて声明を公式ホームページで発表した。31日にダイヤは自身のSNSで「これまで団体と今後について話し合いを重ねてまいりましたが、双方の考え方を踏まえた結果、それぞれの道を歩むことが最善であるとの結論に至りました。そのため、自身の将来や生活を見据え、今月をもって退団させていただくこととなりました」と3月いっぱいを持って、DRAG