１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万１０６３円７２銭）に比べて１７００円超上昇した。５万２７００円台で推移している。前日の米株式市場で、中東での軍事衝突が早期に収束するとの期待から、ダウ平均株価（３０種）の終値が１１００ドルを超える大幅な上昇となった。流れを引き継いだ東京市場でも買い注文が広がっている。日経平均は３月の月間下落率が１３％超（７７８６円）に達し、