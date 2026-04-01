元日向坂46の高本彩花（27）が1日、芸能事務所・NEXT LEAPに所属することを発表した。フリーでの活動を経て、新たな環境でさらなる飛躍を目指す。【別カット】大人っぽ…！黒のドレス姿で笑顔をみせる高本彩花高本はこれまでフリーで活動する中で、同社と仕事を重ねてきたという。その過程で、仕事への誠実な姿勢や周囲への丁寧な気配り、自然体でありながら多くの人を惹きつける魅力が評価され、信頼関係を築いてきた。一方