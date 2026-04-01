カブスの鈴木誠也外野手（31）が近日中に実戦復帰することが決まった。地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」が31日（日本時間4月1日）、クレイグ・カウンセル監督がエンゼルス戦前に行った会見の様子をXに投稿。指揮官は「彼は今回の遠征中にリハビリ出場を開始する予定です」と明言した。鈴木は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝ベネズエラ戦で盗塁を試みた際、右膝を負傷。キャンプに合流