セクシー女優の姫咲はな（26）が1日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を投稿した。「この度結婚しました」と報告。胸元を大胆に露出した純白のウエディングドレスショットを公開し、薬指には指輪も…。「女優のお仕事はこれからも変わらず続けていきますので変わらず応援よろしくお願いします！」とつづった。だが「・・・・・・・・・」と10個の「・」で改行し、「このまま業界と結婚みたいな事になりそうでは