雷神から学問の神へ、大きく変貌したご神徳「菅原道真」の生涯とは 菅原道真 菅原道真といえば天神様であり学問の神様、ということは多くの方がご存じでしょう。しかし、こうした信仰は中世以降のことで、それ以前はまったく違った信仰のされ方をしていました。生前の菅原道真（８４５～９０３年）はすぐれた学者・詩人であり、有能な政治家でもありました。宇多・醍醐天皇に重用されて実力を発揮していましたが、その出世