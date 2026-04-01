息がはずむ程度の運動でさらに体脂肪を落とす！ 毎日30分のお散歩を目標に 日常的な動作の中に少し運動っぽい動きを加えて体力をつけよう。これを1ヵ月ほど続けることができたら、そろそろ次のステップへ進んでもいい頃合いです。 新たなステップでは、それまでしてきた「ついで運動」「ながら運動