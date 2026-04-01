『論語』の冒頭「学びて時にこれを習う」の意味とは？孔子が説く人生の3つの喜び 『論語』冒頭の一節：全文・読み・現代語訳 子（し）曰（いわ）く、学（まな）びて時（とき）にこれを習（なら）う、説（よろこ）ばしからずや。朋（とも）あり、遠方（えんぽう）より来（き）たる、亦（ま）た楽（たの）しからずや。人（ひと）知（し）らずして慍（うら）みず、亦（ま）た君子（くんし）ならずや ＜訳＞先生がいわれた。学問を