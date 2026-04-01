日銀短観（2026年 第1四半期）08:50 結果17.0 予想17.0前回15.0（大企業製造業・業況判断) 結果14.0 予想13.0前回15.0（大企業製造業・先行き) 結果36.0 予想33.0前回34.0（大企業非製造業・業況判断) 結果29.0 予想28.0前回28.0（大企業非製造業・先行き) 結果3.3% 予想3.4%前回12.6%（大企業全産業・設備投資)