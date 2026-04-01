ドル売り、トランプが1日21時からイラン情勢について演説へ トランプ米大統領が米国時間4月1日21時からイラン情勢について演説を行う予定だとホワイトハウスが発表した。 米イラン戦争終結を発表するのではないかとの期待が広がっており、ドルが対主要国通貨で下落している。時間外で米株は反発、原油先物は上げを縮小している。