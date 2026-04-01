3月10日、カゴメ株式会社は新商品「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」を発売しました。https://x.com/KAGOME_JP/status/2031271838819692800”オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース”という謎すぎる文言が気になったので、同社マーケティング本部飲料企画部の近堂洋輔さんを直撃しました。オレンジジュースが身近でなくなる危機感から開発ーーなぜこのジュースを開発しようと思い立ったのでし