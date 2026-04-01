豊田自動織機は１日、陸上女子で１５００メートルや５０００メートルの日本記録を持つ田中希実が同日付けで入社したことを発表した。同社は大学在学中から田中の競技活動をサポート。卒業後は社員として迎え、２３年３月の退社後も変わらず支援を継続してきた。田中は「２０２３年の退社後も引き続き温かいご支援があったおかげで、プロとしての活動を充実させることができました。今の私があるのは、豊田自動織機のおかげで