春らしく軽い口触りのスイーツ サクッと軽い口当たりが、爽やかな今の季節にピッタリ「メレンゲクッキー」はご存知ですか？卵白をしっかり泡立てたメレンゲをオーブンで焼くだけで出来ちゃう、手軽さも魅力のスイーツです。 卵白消費にもOK お料理で卵黄だけを使って、卵白だけ余っちゃった！ということはありませんか？なかなか使い道に悩んでしまいがちな卵白の消費にもオススメなスイーツです。 基本のメレンゲクッキーほろ