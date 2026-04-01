ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が31日（日本時間4月1日）、本拠でのガーディアンズ戦の試合前会見に出席。「1番・投手兼DH」で今季初の投打二刀流出場をする大谷翔平投手（31）への期待を語った。指揮官は大谷について「彼はとても意思が強い。自分がやろうと決めたことは、必ずやり遂げようとする。投手としてはシーズンを通してやり切るつもりでいる。そして、DHとしても休みたくないと思っている。そこに加えて、