きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時1900円以上値上がり、5万3000円台を回復しました。【写真を見る】日経平均株価一時1900円以上の上昇イラン大統領発言などで“戦争終結期待”高まりNY市場の株高の流れ受けるアメリカのトランプ大統領がイランでの軍事作戦について、一定期間で終了するとの見方を示したことや、イランの大統領が条件付きではあるものの、「戦争を終結させるために必要な意思がある」と述べたこと