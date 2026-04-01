「国際親善試合、日本代表１−０イングランド代表」（３１日、英・ロンドン）ＦＩＦＡランキング１８位の日本代表は前半２３分のＭＦ三笘薫（２７）＝ブライトン＝の１点を守り切り、同４位のイングランド代表から初勝利。歴史的金星を挙げた。試合後、会場だったウェンブリー競技場の公式Ｘでは、日本人サポーターの行動に感謝をつづった。投稿された動画では、青いゴミ袋を手にした日本サポーターたちが試合後にコップやポッ