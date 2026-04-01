サッカー日本代表が国際親善試合で、イングランド代表から初勝利を挙げました。【映像】サッカー日本代表 イングランドを相手に大金星今年開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合。現状のベスト布陣に近い顔ぶれで三笘薫、堂安律、伊東純也らがスタメン出場しました。試合が動いたのは、前半23分。左の中村のグラウンダーのパスを三笘がダイレクトに蹴りこみ、日本が先制。1対0で折り返した