日銀が１日発表した３月の企業短期経済観測調査（短観）は、大企業製造業の業況判断指数（ＤＩ）はプラス１７だった。昨年１２月のプラス１６から改善した。市場予想はプラス１６だった。 出所：MINKABU PRESS