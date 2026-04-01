１日の東京株式市場は大きく買い優勢に傾き、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８９５円高の５万１９５９円と急反発。 前日の米国株市場では半導体関連などハイテク株を中心に一気に買い戻される展開となり、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに急伸をみせた。トランプ米大統領がイランへの軍事攻撃を終了させることに前向きな発言をしたことが報じられ、これを好感してナスダック指数の上昇率は３．８％とダウを上回