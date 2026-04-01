チロシンキナーゼ阻害薬の登場により、慢性骨髄性白血病の治療は大きく進歩しました。これらの薬は病気の原因となるBCR-ABL融合タンパク質の働きを直接抑え、高い治療効果を示します。多くの方が外来通院で治療を継続しながら、日常生活を維持できるようになっています。一方で、副作用への適切な対処も治療継続の鍵となります。治療の仕組みと副作用管理について詳しくご紹介します。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリ